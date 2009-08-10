Инцидент с участием мэра Ужгорода: уголовное дело отменяется

Сегодня прокуратура Закарпатской области отменила постановление милиции о возбуждении уголовного дела по факту инцидента с участием мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА и активистки движения «Фронт перемен», направив собранные материалы на доработку.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.

«Областная прокуратура сегодня отменила постановление о возбуждении уголовного дела и направила материалы на доработку», - сказал он.

Кроме того, начальник областной милиции сообщил, что С.РАТУШНЯК сегодня вышел на работу из отпуска и дал согласие дать объяснения.

Как отметил П.КОНОНЕНКО, милиция после инцидента опросила 10 человек, среди них одного из агитаторов, который был непосредственно в палатке «Фронта перемен» во время инцидента, и второго, который вернулся в палатку через некоторое время после того.

Отвечая на вопрос, может ли дело быть переквалифицировано из «по факту» в персональное, начальник милиции сказал: «Доработаем материалы, отправим их в прокуратуру, и она будет принимать решение».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

7 августа по факту инцидента с участием мэра Ужгорода было возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).