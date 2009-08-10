Поиски Лозинского «буксуют» из-за ГПУ?

Правоохранительные органы Израиля до сих пор не получили от Украины надлежащих юридических обоснований, необходимых для начала розыска экс-депутата Лозинского. Об этом "Немецкой волне" сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Розыски исчезнувшего экс-депутата Лозинского в Израиле дополняются все новыми версиями. В частности, по данным местных СМИ, украинец может скрываться в Израиле с российским паспортом на имя Виталия Фершака.

Сообщается также, что к розыскам Лозинского уже приобщились и израильские спецслужбы. Однако в комментарии "Немецкой волне" спикер полиции Алекс Кагальский отметил, что расследование фактически «буксует», а следователи вообще ограничены в своих действиях, поскольку несмотря на значительный резонанс этого дела, Генпрокуратура Украины до сих пор не передала израильской стороне необходимого пакета документов: "Нет достаточных оснований считать его подозреваемым. Тот первичный запрос, который поступил из Украины, не имеет достаточной юридической силы", - отметил Кагальский.

В то же время, по словам пресс-секретаря полиции, если Киев пришлет хотя бы минимальный пакет документов, правоохранительные органы смогут окончательно ответить на вопрос, пересекал ли подозреваемый израильскую границу, а если этот факт будет подтвержден, то установить местопребывание Лозинского на протяжении "непродолжительного времени".

Бывшего депутата от БЮТ Виктора Лозинского разыскивают в звязку с расследованием убийства. В июле Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Лозинского, после чего СБУ объявила его в розыск.