Начальник Генштаба насчитал 70 лишних складов боеприпасов

Сегодня в Украине есть более 70 ненужных военных арсеналов, или треть от их общего количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО во время посещения 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ, находящегося возле г. Лозовая Харьковской области.

По его словам, количество хранящихся на складах в Украине боеприпасов нужно уменьшить в два раза. Почти половина складов перегружены.

Как сказал С.КИРИЧЕНКО, на содержание и охрану всех военных арсеналов в настоящее время тратится примерно треть средств, выделяемых на финансирование Министерства обороны.

В то же время денег на утилизацию взрывоопасных предметов и обеспечения «живучести» объектов, где они сохраняются, недостаточно. А неудовлетворительное бюджетное финансирование государственных программ является главной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на арсеналах и базах. Если финансирования утилизации ненужных боеприпасов будет вестись в таком объеме, как сейчас (порядка 20 млн. грн. в год), то для завершения этого процесса необходимо будет как минимум 36 лет, заявил С.КИРИЧЕНКО.

Справка УНИАН. По данным Департамента утилизации компонентов ракетного топлива, ракет и боеприпасов Минобороны, год назад на 136 объектах Вооруженных сил Украины хранилось 1 343 тыс. тонн боеприпасов и ракет разных типов, большая часть из которых подлежит утилизации. В 2007 году были утилизированы лишь 10% от запланированного объема боеприпасов.

10 октября 2003 г. взорвались боеприпасы на артиллерийских складах в городе Артемовске Донецкой области. В результате серии взрывов были уничтожены 10 из 17 оружейных складов, где хранилось 2 200 тонн различных боеприпасов. Взрывы продолжались почти сутки, а возникший пожар был ликвидирован только в ночь на 12 октября. В результате катастрофы пострадали два человека, были эвакуированы более 1,5 тыс. жителей.

6 мая 2005 г. произошел пожар на складах 47-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления Минобороны в Славутском районе Хмельницкой области. Пожар стал причиной взрывов хранившихся здесь 50 условных вагонов зенитных и артиллерийских снарядов. Ранения получили 9 военнослужащих.

27 августа 2008 г. пожар случился на складе боеприпасов в Лозовой Харьковской обл. На территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ начали взрываться боеприпасы (площадь арсенала - 494 га). В арсенале хранилось около 95 тыс. тонн боеприпасов.

Кроме того, трижды пожары и взрывы снарядов происходили на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы под Новобогдановкой Запорожской области: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 5 человек, ранения разных степеней получили более 10.