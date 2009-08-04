Тимошенко подозревает, что Ющенко сознательно срывает Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что парламент преодолеет вето Президента Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении средств на подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Текст соответствующего заявления Ю.ТИМОШЕНКО передан УНИАН Управлением Кабинета министров по связям со СМИ.

“Виктор ЮЩЕНКО наложил вето на закон, который предусматривает выделение почти 10 миллиардов гривень на подготовку к Евро-2012. Закон был принят в Раде почти 400 голосами при консолидированной поддержке коалиции и оппозиции. Я с грустью констатирую: противодействие главы государства проведению Евро-2012 носит жестокий по отношению к Украине характер, и возникает подозрение, что срыв чемпионата для Виктора ЮЩЕНКО стал основной и очень нечестной технологией в борьбе со мной как с оппонентом на будущих президентских выборах”, - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр констатирует, что ветирование антикризисных законов и блокирование антикризисных постановлений правительства для Президента стало “традицией и повседневным правилом”.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что, “несмотря на сопротивление ЮЩЕНКО, вето на закон по Евро-2012 будет преодолено, деньги – выделены, а сам чемпионат пройдет в Украине, и пройдет успешно”.

Как сообщал УНИАН, 3 августа руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ проинформировал, что В.ЮЩЕНКО ветировал закон о внесении изменений в государственный бюджет, которым предусматривалось повышение перечисления Национальным банком в госбюджет на 9,8 млрд. грн. с использованием этих средств на финансирование подготовки к Евро-2012.

Закон парламент принял 1 июля.