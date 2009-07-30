48 воинских частей за долги отключили от электроэнергии

На сегодняшний день от электроэнергии за задолженность отключено 48 воинских частей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.

По его словам, количество отключенных от электроэнергии объектов растет, только за последние два дня было отключено 15 воинских частей.

В то же время, по словам В.ИВАЩЕНКО, «суммы, которые задолжало Минобороны перед облэнерго, не являются такими радикальными, чтобы отключать электроэнергию».

По словам В.ИВАЩЕНКО, сейчас Минобороны решает эту проблему, в частности, он дал ряд поручений для разрешения ситуации по тем воинским объектам, в которых присутствует социальная инфраструктура.

Руководитель Минобороны также не исключил, что на погашение задолженности за электроэнергию будут направлены средства из Стабилизационного фонда, полученные от продажи избыточного военного имущества.