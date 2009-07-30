Луценко надеется, что с Лозинским ему тоже подфартит

Бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ объявлен в международный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, международный розыск В.ЛОЗИНСКОГО начался во всех странах, с которыми сотрудничает Украинское бюро Интерпола, как только на него (В.ЛОЗИНСКОГО) была выставлена так называемая «красная карточка».

Кроме того, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, руководитель Украинского бюро Интерпола лично позвонил по телефону многим своим коллегам в те страны, где, скорее всего, в первую очередь может находиться бывший народный депутат.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на данное время «есть определенные наработки. Надеюсь, оперативная удача нам не изменит. Я уверен, что господин ЛОЗИНСКИЙ предстанет перед правосудием. Из того, что мне известно, там есть за что отвечать, есть доказательная база».

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина 1954 года рождения Валерий Олийнык. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Украины.

По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 “Преднамеренно нанесенные тяжелые телесные повреждения, причиненные способом, имеющим характер особого мучения, или причиненные группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или причиненные на заказ, или повлекшие смерть потерпевшего”.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины с просьбой о разрешении на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерский районный суд г. Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и привлечение его к суду.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.