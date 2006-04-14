Черновецкий получил полномочия руководить Киевом

Удостоверение городского председателя вручила Галина Билык

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании новоизбранного Киевского городского совета получил удостоверение Киевского городского председателя. Как передает корреспондент УНИАН, удостоверение вручила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК, зачитав соответствующее постановление КГТИК о признании Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО победителем на выборах Киевского городского председателя 26 марта 2006 года.

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