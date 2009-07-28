Полиция Молдовы задержала 6 украинских наблюдателей за выборами

Полиция Молдовы утром 28 июля задержала шесть граждан Украины, которые прибыли в составе миссии международных наблюдателей за проведением внеочередных выборов парламента Молдовы, которые должны состояться 29 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей Украины, об этом проинформировал председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он рассказал, что принять участие в миссии ENEMO (Европейской сети организаций по наблюдению за выборами) согласились 140 активистов общественных организаций из 12 стран, в том числе 14 представителей Комитета избирателей Украины. Руководителем миссии был избран председатель Донецкого областного отделения КИУ Сергей ТКАЧЕНКО.

Однако ЦИК Молдовы, отметил А.ЧЕРНЕНКО, без мотивации и объяснений отказалась предоставить аккредитацию подавляющему большинству наблюдателей от ENEMO. Статус официальных наблюдателей получили всего 55 человек из 140. Было отказано в аккредитации и руководителю миссии С.ТКАЧЕНКО.

Поскольку большинство наблюдателей ENEMO на момент принятия решения ЦИК уже прибыли в Молдову, то руководство миссии повторно обратилось в Центризбирком республики с просьбой об аккредитации всех наблюдателей. Вечером 27 июля ЦИК Молдовы повторно отказала в аккредитации представителям ENEMO.

Но еще днем 27 июля в аэропорту Кишинева было отказано в доступе на территорию Молдовы наблюдателям ENEMO, которые прибыли из Грузии. Грузинская делегация провела ночь в аэропорту, после чего все были депортированы. В связи с этим официальные органы Грузии уже выразили ноту протеста.

Вечером 27 июля в загородную базу отдыха, где проживают представители миссии ENEMO, прибыли около 30 представителей миграционной службы Молдовы. После проверки документов они задержали руководителя миссии С.ТКАЧЕНКО и долгосрочного наблюдателя Эдиля БАЙСАЛОВА (Киргизстан) и повезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось позже, С.ТКАЧЕНКО был доставлен в главный офис миграционной службы Молдовы. После несколькочасового разговора с представителями службы ему было предложено подписать документ, где бы он обязался покинуть территорию Молдовы в течение следующих 24 часов.

Руководитель миссии ENEMO отказался это сделать, ввиду отсутствия оснований для такого шага. Около двух часов ночи С.ТКАЧЕНКО был освобожден. Судьба Э.БАЙСАЛОВА, отметили в КИУ, по состоянию на утро 28 июля остается неизвестной.

Утром 28 июля полиция Молдовы задержала свыше 20 представителей ENEMO, которые работали в Бельцах и Сороках. В числе задержанных шесть граждан Украины. Всем им предложено в 24 часа покинуть территорию Молдовы.

Несмотря на это, миссия ENEMO собирается продолжить наблюдение за выборами силами аккредитованных наблюдателей.