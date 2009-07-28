Сын главы Госдепартамента исполнения наказаний попал под обстрел

14:44, 28 июля 2009
Политика
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Девушка из компании умерла в больнице

На Прикарпатье неизвестные обстреляли компанию, в которой отдыхал младший сын руководителя Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний Василия КОЩИНЦА.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

28-летний сын В.КОЩИНЦА, тоже Василий, вместе с компанией молодых людей приехал на отдых на Прикарпатье на джипе. Они отдыхали неподалеку от села Мизунь Долинского района в горах Бескидах, возле реки Мизунька. По словам пострадавших, 23 июля около 22-х часов их обстреляли из автомобиля неизвестные, сообщили в ЦСО.

Согласно информации работников правоохранительных органов, сегодня в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы от огнестрельного ранения в голову скончалась 25-летняя девушка из областного центра, которая была обстреляна в тот вечер.

В настоящее время тревогу медиков вызывает состояние еще одной молодой женщины, которая находится на восьмом месяце беременности.

В связи с этим событием возбуждено уголовное дело. Сначала правоохранительные органы возбудили дело по ст.121 ч.1 (причинение тяжких телесных повреждений) и 296 ч.4 (хулиганство с применением огнестрельного оружия). После смерти одной из пострадавших уголовное дело сегодня переквалифицируют, сказали в ЦСО.

Правоохранительные органы работают над выявлением очевидцев трагедии, воспроизведением события, проверяют все версии произошедшего. Проводится судебно-медицинская, баллистическая, судебно-иммунологическая экспертизы и другие экспертизы.

По неофициальной информации, пострадавший В.КОЩИНЕЦ высказал три вероятных версии произошедшего: связаны они либо с его деловой деятельностью, либо с работой отца во главе Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, или со случайными выстрелами пьяных браконьеров.

Начальник Долинского райотдела милиции Виталий ИЛЬЧИШИН от комментариев относительно стрельбы воздерживается.

 

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