Тимошенко говорила с Патриархом Кириллом о христианских ценностях

Премьер-министр Юлия Тимошенко встретилась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Разговор состоялся в Киево-Печерской Лавре, сообщает пресс-служба правительства.

Его участники обсудили отношения между церковью и государством, вопросы духовного возрождения и возвращения наших народов к христианским ценностям, проблемы православия в Украине.

"Я приехал, чтобы молиться вместе с людьми, потому что я верю в необычайную силу молитвы", - отметил Кирилл в начале встречи.

Со своей стороны Тимошенко подчеркнула, что "в такой сложный момент, когда все страны, не только Украина, переживают тяжелые времена, людям нужны сила воли, сила духа, надежда".