Тимошенко говорила с Патриархом Кириллом о христианских ценностях
06:05, 28 июля 2009Политика
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Встреча состоялась в Лавре
Премьер-министр Юлия Тимошенко встретилась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Разговор состоялся в Киево-Печерской Лавре, сообщает пресс-служба правительства.
Его участники обсудили отношения между церковью и государством, вопросы духовного возрождения и возвращения наших народов к христианским ценностям, проблемы православия в Украине.
"Я приехал, чтобы молиться вместе с людьми, потому что я верю в необычайную силу молитвы", - отметил Кирилл в начале встречи.
Со своей стороны Тимошенко подчеркнула, что "в такой сложный момент, когда все страны, не только Украина, переживают тяжелые времена, людям нужны сила воли, сила духа, надежда".
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