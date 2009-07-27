Ющенко подарил главе РПЦ полтавскую вышиванку
Президент сказал главное
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что одним из главных стремлений украинского народа является создание единой Поместной православной церкви.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после совместного с Патриархом Московским и Всея Руси КИРИЛЛОМ возложения цветов к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов.
В.ЮЩЕНКО отметил, что для Украины визит Патриарха является знаковым и очень важным, в частности, важно то, что он происходит в канун Дня Крещения Руси.
Он подчеркнул, что визит Патриарха КИРИЛЛА является исключительно духовным и пасторским.
По словам Президента Украины, он доволен тем, как в Украине в последние годы развивается христианство, православная вера.
Вместе с тем он напомнил об определенных проблемах в украинском православии.
В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время беседы с Патриархом КИРИЛЛОМ шла речь о разъединении православных церквей в Украине, отметив, что это наследие нашей давней истории.
Президент Украины подчеркнул, что одним из главных стремлений украинского народа является создание единой Поместной православной церкви.
«Это дорога непростая», - сказал В.ЮЩЕНКО и выразил убеждение, что «эту дорогу мы пройдем успешно».
Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, по итогам встречи, которая состоялась сегодня в Доме Городецкого, глава государства и Патриарх Московский и Всея Руси обменялись памятными подарками.
От Президента Украины Патриарху КИРИЛЛУ подарили вышиванку белым по белому в полтавском стиле, полотенце авторской работы известного мастера Александры ТЕЛИЖЕНКО и набор памятных монет из серии «Памятники древних культур Украины».
В ответ украинской стороне была подарена икона «Нерукотворный образ Иисуса Христа» и сертификат на получение полного собрания сочинений и писем Николая Гоголя в 17 томах, которое выйдет с благословения Патриарха Московского. Комплект книг будет издан в рамках украинско-российского проекта в конце 2009 года издательством Московской Патриархии.