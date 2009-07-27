Ющенко выразил соболезнование Президенту Хорватии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование Президенту Республики Хорватия Стипе МЕСИЧУ в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы Украинского государства.

«Мы разделяем боль хорватского народа и скорбим вместе с семьями погибших», – говорится, в частности, в телеграмме-соболезновании В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Хорватии у города Сплит на побережье Адриатического моря сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Сплит из столицы страны Загреба. В результате катастрофы погибли 6 человек, десятки получили травмы.

Эксперты считают, что рельсы разошлись из-за сильной жары.