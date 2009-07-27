Тимошенко завтра сама сядет на «горячую линию»
12:32, 27 июля 2009Политика
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Премьер пообщается с аграриями
Завтра, 28 июля, с 11.00 до 13.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО лично будет отвечать на звонки работников аграрного комплекса на правительственную “горячую линию” 8-800-507-30-90.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.
Общение Ю.ТИМОШЕНКО с аграриями состоится в помещении “Укртелекома” (бульвар Шевченко, 18).
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