Метро на Теремки – обещанного три года ждут, а киевлянам радость?

Ввиду последних заявлений столичного руководства, метро на Теремки киевляне могут ожидать еще не один год. Так в интервью журналистам прокомментировал заявление Анатолия Голубченко относительно сроков сдачи в эксплуатацию станций Куреневско-Красноармейской линии метро один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Шел пятый год обещаний завершить строительство метро на Теремки уже в этом году», - именно так журналисты уже в ближайшее время будут начинать очередную порцию новостей о прогнозируемом открытии долгожданных трех станций метро», - отметил оппозиционный политик.

«Во время избирательной кампании в столичные органы власти в 2008 году весь город был завешен баннерами, с каких Черновецкий обещал завершить строительство станций «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская» в 2008 году. Впоследствии это событие было перенесено на 2009 год. И вот в КГГА уже заявили о 2010 как достоверной дате открытия станций», - отметил Дмитрий Андриевский.

Оппозиционный депутат уверен, что и эта дата является лишь условной.

«Черновецкий демонстрирует неспособность довести до сдачи в эксплуатацию даже те объекты, которые достались ему от предыдущей власти на 80% готовности. В условиях катастрофического недовыполнения бюджета и бездарной хозяйственной политики в КГГА с таким же успехом могли бы назвать 2025 или 2030 годы как достоверные даты завершения строительства», - отметил Дмитрий Андриевский.

По его информации, в бюджете в этом году на строительство Куреневско-Красноармейской линии метро запланировано 765 миллионов гривен. Из них лишь 100 миллионов из городского бюджета.

«По результатам шести месяцев недовыполнение по доходам в специальный фонд городского бюджета, из которого и финансируется строительство метро, составляет 1 миллиард 157 миллионов гривен. Потому надежды на продолжение работ на объектах - напрасны», - подытожил Дмитрий Андриевский.