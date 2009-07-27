Балога: жена Ющенко играет в пользу «чикагского мальчика» из Черновцов

Экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает, что на президентских выборах в паре ЮЩЕНКО-ЯЦЕНЮК кто-то один будет техническим кандидатом другого.

Такое мнение В.БАЛОГА высказал в интервью газете «Дело» (№ 122 от 27 июля 2009 года).

«Если говорить о ЯЦЕНЮКЕ, то, очевидно, что озвученная у подножия Говерлы решимость действующего Президента победить на выборах понижает его шансы. Не факт, что это понижение будет прямо пропорционально повышению рейтингов ЮЩЕНКО, но у Арсения Петровича появилась еще одна головная боль. Абсолютно понятно, что их поход за президентской булавой приведет к тому, что ни один из них не попадет во второй тур. Вероятно, они оба это понимают. Поэтому им нужно определяться в характере своего участия в выборах, если им дорога демократия в стране», - сказал В.БАЛОГА.

В то же время, он считает преждевременным обсуждать шансы Арсения ЯЦЕНЮКА на победу в президентских выборах. «До активной стадии избирательной гонки оценивать шансы кого бы то ни было из заявленных и потенциальных претендентов - дело весьма и весьма неблагодарное», - добавил он.

«Вообще-то кандидатуру ЯЦЕНЮКА следует обсуждать не только в связи с «фактором ЮЩЕНКО», а еще и с «фактором Катерины Михайловны». Эта женщина уникальна в своем роде. У нее не отнять ее сильных качеств: воли, умения вникнуть, всеядности. В силу этих качеств она принимала живейшее участие почти в каждом решении ЮЩЕНКО. Вот и теперь у нее есть два кандидата в Президенты: супруг и ЯЦЕНЮК. Сейчас она и ее партнеры играют активную роль в президентской кампании «чикагского мальчика» из Черновцов. Именно поэтому сегодня никто не может уверенно утверждать, что ЮЩЕНКО не будет «техническим кандидатом» у ЯЦЕНЮКА или наоборот. Думаю, что и влияние извне на них, их мотивацию и линию поведения будет весьма ощутимым», - предположил экс-глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА также отказался назвать авторов проекта А.ЯЦЕНЮКА. «Да неважно, кто его выдумал! Он сейчас в высшей политической лиге - значит, у населения есть запрос», - отметил он.

По словам экс-глав секретариата, Екатерина ЮЩЕНКО начала «симпатизировать» А.ЯЦЕНЮКУ еще в то время, когда тот занимал должность министра экономики. «Она считает, что ЯЦЕНЮК - человек, на которого можно положиться», - добавил В.БАЛОГА.