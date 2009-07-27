Самолет Кирилла сел в «Борисполе»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев с первосвятительским визитом, который продлится десять дней - до 5 августа. В ходе визита патриарх поклонится древним святыням и встретится с руководством страны. Как передает корреспондент РИА Новости, самолет с делегацией из Москвы приземлился в аэропорту "Борисполь". Предстоятеля РПЦ сопровождают архиереи и священнослужители Московского патриархата. Из аэропорта Патриарх отправится на Владимирскую горку, где совершит молебен у памятника Святому князю Владимиру - крестителю Руси.