Ющенко расскажет про Луценко, Дрижчаного, Тарасюка...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью украинской службе Би-Би-Си, которое выйдет в эфир в рамках информационной радиопрограммы сегодня в 21.00.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, во время интервью глава государства прокомментировал возможные отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и председателя Службы безопасности Игоря ДРИЖЧАНОГО, а также деятельность министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Среди других тем разговора – причины изменений в президентской команде, отношения между «помаранчевыми» силами, последствия конституционной реформы и необходимость ее усовершенствования, сотрудничество Президента, правительства и Верховной Рады.