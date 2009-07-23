Чорновил заявляет, что Пукач следил за его отцом в день гибели

Народный депутат Украины от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ следил за его отцом Вячеславом Чорновилом в день гибели 25 марта 1999 года.

Об этом В.ЧОРНОВИЛ заявил в интервью УНИАН.

"Я вспоминаю, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, - что когда проходило еще первое расследование, следственная комиссия, в частности при Рухе, и многие люди, имевшие отношение к силовым структурам, подходили потихоньку, делились информацией, что А.ПУКАЧ лично координировал слежку за отцом, его машиной в Кировограде. Позже поступила информация, которую я рассматриваю как недоказанную, что в машине, сопровождавшей их всю дорогу и исчезнувшей буквально за несколько минут перед аварией, находился сам А.ПУКАЧ". По словам Т.ЧОРНОВИЛА, об этом вспоминает и Геннадий УДОВЕНКО (какой ехал в машине за В.Чорноволом – УНИАНОМ).

То есть появилась прямая привязка А.ПУКАЧА к делу о гибели лидера НРУ В.Чорновила, говорит его сын. "Я об этом время от времени вспоминал и говорил, журналистам в том числе, однако особенно на этом не акцентировал, так как никто не надеялся, что А.ПУКАЧ когда-нибудь окажется в руках украинского правосудия", - сказал он.

"Сейчас, когда он очутился здесь, это дает серьезные основания надеяться, что в деле Вячеслава Чорновила будут определенные сдвиги", - говорит Т.ЧОРНОВИЛ.

Он добавил, что сегодня направил обращение к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, чтобы А.ПУКАЧ "обязательно был допрошен не только по делу Гонгадзе, но и по делу Чорновила. И чтобы обязательно были выполнены все следственные действия".

При этом Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что информация о задержании А.ПУКАЧА "вся какая-то половинчатая. Человек, которого показывали на экране, совсем не похож на того А.ПУКАЧА, которого я знал: самонадеянного, откормленного, спесивого. Я увидел запуганного, очень странного мужчину". В то же время депутат считает, что, "по-видимому, это и в самом деле он. Не думаю, чтобы уже настолько блефовали прокуратура и СБУ, и какого-то постороннего человека называли А.ПУКАЧЕМ. Но как он появился в Украине, на какой основе, для чего? Ответа у меня на это нет".

Он вспомнил "заявления нашего Президента и многих других, вроде бы ПУКАЧ находится в Израиле. Почему он вернулся в Украину, для чего был такой спектакль? Ответы я на это не знаю", - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе, был задержан вечером 21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского району Житомирской области, доставлен в Киев и допрошен. 22 июля стало известно, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста, однако следственные действия против этих людей органами СБУ пока не проводятся. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью в 2000 году.

В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года.

23 января 2009 года народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР и Игорь СТОЙКО заявили, что у них есть данные от свидетелей, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добило» кастетом неизвестное лицо. Я.КЕНДЗЬОР отметил, что судмедэксперти зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновила, и Е.Павлова были «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне, в частности кастетом».

Как отметил Я.КЕНДЗЬОР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом велось негласное наблюдение, которым руководило одно из высокопоставленных должностных лиц Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку информации о насильственной смерти В.Чорновила и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.

ГПУ выражала намерение провести эксгумацию тела В.Чорновила, однако на это необходимо разрешение родственников.