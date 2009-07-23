Чорновил заявляет, что Пукач следил за его отцом в день гибели
Нардеп написал письмо Медведько
Народный депутат Украины от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ следил за его отцом Вячеславом Чорновилом в день гибели 25 марта 1999 года.
Об этом В.ЧОРНОВИЛ заявил в интервью УНИАН.
"Я вспоминаю, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, - что когда проходило еще первое расследование, следственная комиссия, в частности при Рухе, и многие люди, имевшие отношение к силовым структурам, подходили потихоньку, делились информацией, что А.ПУКАЧ лично координировал слежку за отцом, его машиной в Кировограде. Позже поступила информация, которую я рассматриваю как недоказанную, что в машине, сопровождавшей их всю дорогу и исчезнувшей буквально за несколько минут перед аварией, находился сам А.ПУКАЧ". По словам Т.ЧОРНОВИЛА, об этом вспоминает и Геннадий УДОВЕНКО (какой ехал в машине за В.Чорноволом – УНИАНОМ).
То есть появилась прямая привязка А.ПУКАЧА к делу о гибели лидера НРУ В.Чорновила, говорит его сын. "Я об этом время от времени вспоминал и говорил, журналистам в том числе, однако особенно на этом не акцентировал, так как никто не надеялся, что А.ПУКАЧ когда-нибудь окажется в руках украинского правосудия", - сказал он.
"Сейчас, когда он очутился здесь, это дает серьезные основания надеяться, что в деле Вячеслава Чорновила будут определенные сдвиги", - говорит Т.ЧОРНОВИЛ.
Он добавил, что сегодня направил обращение к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, чтобы А.ПУКАЧ "обязательно был допрошен не только по делу Гонгадзе, но и по делу Чорновила. И чтобы обязательно были выполнены все следственные действия".
При этом Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что информация о задержании А.ПУКАЧА "вся какая-то половинчатая. Человек, которого показывали на экране, совсем не похож на того А.ПУКАЧА, которого я знал: самонадеянного, откормленного, спесивого. Я увидел запуганного, очень странного мужчину". В то же время депутат считает, что, "по-видимому, это и в самом деле он. Не думаю, чтобы уже настолько блефовали прокуратура и СБУ, и какого-то постороннего человека называли А.ПУКАЧЕМ. Но как он появился в Украине, на какой основе, для чего? Ответа у меня на это нет".
Он вспомнил "заявления нашего Президента и многих других, вроде бы ПУКАЧ находится в Израиле. Почему он вернулся в Украину, для чего был такой спектакль? Ответы я на это не знаю", - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе, был задержан вечером 21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского району Житомирской области, доставлен в Киев и допрошен. 22 июля стало известно, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста, однако следственные действия против этих людей органами СБУ пока не проводятся. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью в 2000 году.
В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года.
23 января 2009 года народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР и Игорь СТОЙКО заявили, что у них есть данные от свидетелей, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добило» кастетом неизвестное лицо. Я.КЕНДЗЬОР отметил, что судмедэксперти зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновила, и Е.Павлова были «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне, в частности кастетом».
Как отметил Я.КЕНДЗЬОР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом велось негласное наблюдение, которым руководило одно из высокопоставленных должностных лиц Департамента ГАИ МВД Украины.
24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку информации о насильственной смерти В.Чорновила и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.
ГПУ выражала намерение провести эксгумацию тела В.Чорновила, однако на это необходимо разрешение родственников.