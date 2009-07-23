Клюев: повышение цен на газ лишь усилит экономический кризис

Нельзя резко повышать тарифы на газ для населения и теплокоммунэнерго без повышения прожиточного минимума, заявил журналистам в Киеве народный депутат Украины, заместитель лидера Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это решение правительства приведет к резкому росту коммунальных тарифов, увеличит неплатежи. Это еще один удар по местным властям, которые правительство в этом году оставило на голодном пайке, практически прекратив финансирование местных бюджетов, отметил депутат.

По мнению А.КЛЮЕВА, такие действия только усугубляют экономический кризис. С этой точки зрения, требования МВФ о повышении тарифов не совсем отвечают интересам Украины, заявил он. Депутат также отметил, что ресурсы международных финансовых организаций стране сейчас необходимы, но их важно использовать на стимулирование реального сектора.

По мнению, регионала, попытка правительства дотянуть до выборов любыми средствами, проедая все новые зарубежные кредиты, плачевно закончиться для страны – не только для ЖКХ, но и для всей экономики.

Правительство зря надеется только на рост внешних рынков – осенью очень возможна вторая волна падения, отметил депутат.

«Главное в кризис – сохранять стабильность валюты, снижать налоги, стимулировать спрос, создавать условия для кредитования производства по приемлемым ставкам. Важно также стимулировать реальный сектор с помощью государственных инвестиций – в основном через развитие инфраструктуры. Сейчас же все делается наоборот – поднимаются тарифы, налоги не только увеличивают, но и собирают наперед, в результате ограничивается спрос тех категорий населения, которые в большинстве своем потребляли отечественные товары. Ничего не делается для стимулирования доступности кредитов для предприятий», - заявил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 20 июля председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО заявил, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г.

В то же время, 22 июля СМИ написали, что повышение цен на газ в Украине уже утверждено. В распоряжении "Коммерсанта-Украина" оказались постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) - №811 "Об утверждении цен на природный газ, который используется для нужд населения" и №812 "Об утверждении предельного уровня цен на природный газ для предприятий ТКЭ", якобы принятые Нацкомиссией регулирования электроэнергетики 9 июля. Как рассказал Ъ источник, близкий к переговорам между Украиной с Международным валютным фондом, документы были переданы представителям организации 10 июля. Постановления предполагают повышение на 20% розничных цен на газ для населения с 1 сентября, а для ТКЭ – с 1 октября. Кроме того, с 1 января и до конца 2010 года планируется ежеквартальный рост стоимости топлива для населения на 20%. А тарифы на газ для ТКЭ в 2010 году должны быть повышены до уровня, который позволит "Нафтогазу" не компенсировать разницу между ценой закупки у "Газпрома" и продажей ТКЭ.

Сейчас население покупает природный газ по 402-622 грн. (около 51,5-79,7 долл.) за тысячу кубометров (в зависимости от объемов потребления). Для сравнения: его стоимость для промышленности составляет 310 долл. за тысячу кубометров. Разница между ценой покупки газа ТКЭ у "Нафтогаза" (1176 грн. или около 153,7 долл. за тысячу кубометров) и ценой закупки монополией топлива у России (среднегодовая цена – 228 долл. за тысячу кубометров) дотируется из госбюджета.