Ющенко говорит, что Байден дал Украине четкие сигналы

Одним из результатов визита вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину стало подтверждение стратегического характера двусторонних отношений Украины и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, так прокомментировал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО итоги этого внешнеполитического события сегодня в интервью газете «Сільські вісті».

Президент объяснил, что подтверждение такого статуса двусторонних отношений было одним из вопросов, в котором была заинтересована Украина, что обусловлено приходом новой администрации США, а также политикой перезагрузки американо-российских отношений.

«Результатом визита – и это уже является сегодняшней договоренностью – является подтверждение стратегического статуса наших отношений и создание Украинско-Американской комиссии по стратегическому партнерству. Это базовый формат, в котором будет проходить формирование повестки дня наших отношений», – сказал Президент. Он отдельно отметил, что будет изменен формат этой комиссии, ее не будут возглавлять Президент Украины и вице-президент США. Новая администрация Барака ОБАМЫ изменила предыдущую практику и не будет создавать такого формата с другими странами также, отметил В.ЮЩЕНКО. По прогнозу главы Украинского государства, комиссия начнет работу ориентировочно в сентябре-октябре с.г.

В.ЮЩЕНКО также назвал важным итогом визита Дж.БАЙДЕНА четкие заверения американской стороны в том, что перезагрузка американо-российских отношений не будет происходить во вред Украине.

«Было однозначно четко заявлено, что США не исходят из возможности формирования для кого-то каких-либо привилегированных зон влияния. Это не принципы демократии, это не принципы отношений стратегических, иными словами, это не допустимо. Вчера вице-президент США подчеркнул, что такая политика не имела, не имеет и не будет иметь места. Украинский интерес не пострадает никоим образом от так называемой перезагрузки американо-российских отношений», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В целом Президент оценил визит Дж.БАЙДЕНА как чрезвычайно успешный.

«В рамках этого визита Украина получила ясные, четкие сигналы и гарантии в вопросах двусторонних отношений», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Дж.БАЙДЕН находился с рабочим визитом в Украине с 20 по 22 июля.

В ходе переговоров В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕНА была достигнута договоренность о создании Украинско-Американской комиссии по стратегическому партнерству, первое заседание которой состоится осенью с.г.