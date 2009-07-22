Стоимость Мемориала памяти жертв голодоморов завышена в 5 раз?

Счетная палата Украина установила, что стоимость строительства Мемориала памяти жертв голодоморов завышена в 5 раз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО весной этого года обратился в Счетную палату Украины и ряд других контролирующих органов по вопросу проверки эффективности использования бюджетных средств на строительство Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине «Свіча пам‘яті», открытие которого состоялось 22 ноября 2008 года, а четыре месяца спустя мемориал был закрыт на достройку. На этот запрос Счетная палата Украины за подписью председателя Валентина СИМОНЕНКО послала вице-спикеру ответ.

В нем, в частности, говорится о том, что «в результате ненадлежащей организации Киевской городской государственной администрацией выполнения работ по сооружению Мемориала при условии использования на эти цели в 2007-2008 годах 133,6 млн. грн. из государственного бюджета (99,9% сметной стоимости), Мемориальный комплекс до сих пор не достроен и не введен в эксплуатацию. Средства в сумме 128,3 млн. грн., или 96%, использованы с нарушением действующего законодательства и неэффективно».

Также Счетная палата установила, что «из-за промедления с началом работ по проектированию и строительству Мемориала, его стоимость с ранее определенной Киевской горгосадминистрацией суммы 27,5 млн. грн. возросла до 133,8 млн. грн., или почти в 5 раз».

По данным контролирующего органа, на сегодня демонтированы и не используются видеопроекционные системы и системы звукоусиления, на приобретение, монтаж и пусконаладку которых были израсходованы 8,8 млн. грн. бюджетных средств, а также демонтированы и не используються пьедестал и приобретенное оборудование (светильники и металлический колокол) на сумму 0,3 млн. грн.

Кроме того, Счетная палата установила, что до сих пор никакими нормативно-правовыми актами не урегулирован вопрос подчиненности первой очереди Мемориала после введения его в эксплуатацию, не определен будущий владелец отведенного для первой очереди строительства земельного участка площадью 2,2 га, который на время строительства находится в постоянном пользовании коммунального предприятия «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

В заключении Счетной палаты также речь идет о потребностях бюджетного финансирования сооружения второй очереди Мемориального комплекса, а именно: в ценах 2008 года необходимая сумма на строительство второй очереди комплекса составляет 472,9 млн. грн., а потребность в дополнительном земельном участке для сооружения государственного музея составляет 3,8 га.