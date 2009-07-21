Возобновлено прохождение платежей Черкасскому горисполкому

Государственное казначейство вечером 20 июля возобновило прохождение платежей Черкасскому горисполкому.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Госказначейство полностью заморозило платежи Черкасского горисполкома.

В частности, как сообщал С.ОДАРИЧ, нельзя было осуществить расчеты за горючее для карет «скорой помощи», ремонт дорог, уборку улиц.

По словам С.ОДАРИЧА, подобная ситуация сложилась и в других городах Украины.

Как сообщила директор департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома Наталия ДЖУГАН, “Госказначейство объясняет сложившуюся ситуацию техническими неполадками в системе. Однако при этом защищенные расходы (зарплату бюджетникам, медикаменты) они проплачивают. Если бы система дала сбой, то тогда бы не проходили никакие платежи. А не избирательно”.

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