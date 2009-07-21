Возобновлено прохождение платежей Черкасскому горисполкому
Госказначейство объясняет ситуцию сбоем
|Сергей ОДАРИЧ
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ.
Как сообщал УНИАН, 16 июля Госказначейство полностью заморозило платежи Черкасского горисполкома.
В частности, как сообщал С.ОДАРИЧ, нельзя было осуществить расчеты за горючее для карет «скорой помощи», ремонт дорог, уборку улиц.
По словам С.ОДАРИЧА, подобная ситуация сложилась и в других городах Украины.
Как сообщила директор департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома Наталия ДЖУГАН, “Госказначейство объясняет сложившуюся ситуацию техническими неполадками в системе. Однако при этом защищенные расходы (зарплату бюджетникам, медикаменты) они проплачивают. Если бы система дала сбой, то тогда бы не проходили никакие платежи. А не избирательно”.
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