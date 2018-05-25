Мэр Черкасс заявил, что Черкассы, да и другие города Украины, оказались на грани коллапса... Бунт на черкасском корабле, скорее всего, закончится разоблачением КРУ...

Самая ужасная ситуация для отдельно взятого банка и банковской системы в целом – это bank run, банковская паника, когда перепуганные вкладчики требуют одномоментного возвращения депозитов. Растянутые во времени банковские активы не дают возможности удовлетворить внезапные требования по пассивам, а буфер между активами и пассивами в виде собственного капитала оказывается не в состоянии амортизировать удар. 4 марта 1932 года все 48 тогдашних штатов в составе США объявили о закрытии банков, чтобы унять банковскую панику. Новоизбранному президенту Рузвельту понадобилась неделя вынужденных банковских каникул, чтобы начать приводить финансовую систему в сознание – банк за банком.

Прошлой осенью Украина остановилась в шаге от банковской паники, и только мощная инъекция НБУ в тело финансовой системы спасла банки. Его же, правда, за это и били, но это тема другого разговора.

На этой неделе по Украине распространилась тревожная информация другого рода, которая заставляет задуматься, – не возможна ли в Украине казначейская паника – treasury run? Мэр Черкасс Сергей Одарич заявил, что “Черкассы, да и другие города Украины, оказались на грани коллапса, поскольку Госказначейство прекратило перечислять средства городских бюджетов на другие счета”. По его словам, 16 июля во второй половине дня были полностью заморожены платежи Черкасского горисполкома. Мэр считает, что «это целенаправленная политика правительства по вмешательству в местные бюджеты для перекрытия собственных кассовых разрывов, возникших при выполнении государственного бюджета», и не исключено, что «забирая средства города, правительство, наверно, направит их на выплату пенсий».

По словам Одарича, такая ситуация сложилась и в других городах Украины, где еще 14–15 июля были прекращены проплаты. Например, в Харькове отказали в переводе средств даже по защищенным статьям, как, например, заработная плата бюджетников. Одарич убежден, что вице-президент Ассоциации городов Украины Мирослав Питцик выступит на внеочередном заседании Кабинета министров, где потребует прекратить эту вакханалию.

Что это – ситуация в отдельно взятом городе или начало всеукраинской пандемии острой казначейской недостаточности? Учитывая сложные отношения самого Одарича (и тесно ассоциируемой с ним и Михаилом Бродским Партии свободных демократов) с БЮТ, это заявление, возможно, приперчено горьким привкусом конфликта между сторонами. К тому же будет неожиданно, если мэры городов, которые стремятся не портить без лишней необходимости отношения из Кабимином, с голыми руками встанут на бой с Кабмином. Разве что несколько человек с членским билетом Партии регионов.

А Ассоциация городов Украины и подавно не захочет ссориться с Кабмином, с которым обручена заветированной редакцией Бюджетного кодекса.

Поэтому бунт на черкасском корабле, скорее всего, закончится обличительным материалом на сайте Главного контрольно-ревизионного управления, где, под рубрикой «Антикризисные меры местных властей», ревизоры уже вывели на чистую воду объективного внепартийного аудита не одного такого одарича.

Однако вполне может выясниться, что нестыковка черкасского муниципалитета с местным отделением Государственного казначейства действительно свидетельствует о системных сбоях в работе Казначейства. И не по его вине.

Ведь что что такое ЕКР – единый казначейский счет? Это котел, в который смахивают средства всех распорядителей бюджетных средств. Ингредиентами этого варева являются доходы государственного и местного бюджета, включительно с собственными поступлениями бюджетных учреждений; средства социальных фондов, включая Пенсионный; займы правительства, включая ту часть траншей МВФ, которая поступает в бюджет. В апреле Ю.В. сообщила об «историческом решении», согласно которому все госучреждения и даже госпредприятия, которые от имени государства предоставляют административные услуги, обязанные учитывать эти средства исключительно на счетах Казначейства. Весной было принято несколько постановлений, регламентировавших предоставление таких платных услуг. Наибольший резонанс произвело постановление о платных услугах в вузах, согласно которому студенты должны были оплачивать пересдачу своих академических «хвостов». В незаслуженной тени остались постановления наподобие 360 от 15 апреля, согласно которому армия, среди прочего, получала право зарабатывать на жизнь разведением свиней и овец.

Как бы то ни было, целью апрельских усилий было привлечение на ЕКР дополнительных средств, поскольку в то время на нем начало проступать дно. Ведь государство черпает из этого котла так, как считает нужным. Средства на ЕКР не пахнут, и на них нет клейма «Собственность Черкасского горисполкома» или «Средства за реализацию квот в соответствии с Киотским протоколом». Просто запись в субсчете, кому они принадлежат. Государство черпает из ЕКР большой ложкой на нужды министерств и ведомств, а органы местного самоуправления – своими маленькими ложками на свои расходы, предусмотренные бюджетами. Государство предоставляет за счет средств ЕКР ссуды – прежде всего Пенсионному фонду. В этом году, по оценке Секретариата Президента, «Пенсионному фонду выплачено 17,8 млрд. грн. В качестве кредитов, часть возвращена, но непогашенный остаток на сегодня составляет 8,6 млрд. грн.». Более того, издано также правительственное постановление, разрешающее одолжить деньги с ЕКР Нафтегазу, но не известно, воспользовался ли НАК хоть раз таким правом. А чтобы местные бюджеты не шумели, что их средства безвозмездно используется государством, им также дано право краткосрочно ссужаться на ЕКР.

Если закон обязывает банки обнародовать свои пассивы и активы, то информацией о пассивах (привлеченные средства) и активах (выданные ссуды) единого казначейского счета в Украине владеют несколько лиц. Что уж там говорить о подробном балансе, если даже данные о суммарных остатках на ЕКР в Украине фактически сделаны тайной с конца марта с.г.

При нехватке достоверной информации, вполне вероятной выглядит ситуация, что средства на ЕКР опять обмелели (после обильного дождя в мае, когда на казначейский счет вылились полтранша МВФ)...

Конечно, клиенты казначейства – те же местные бюджеты – не вкладчики банка. Они не могут все одновременно обратиться в казначейство со своими требованиями, поскольку ограничены во времени бюджетной росписью, согласно которой ассигнования должны проводиться в соответствии с помесячным и поквартальным графиком.

Однако, почуяв жареное, они активизируют попытки получить свое с казначейского счета, что и может привести к казначейской панике.

И есть лишь один медикамент от такой лихорадки – следующий транш МВФ. Но он не лечит болезнь, а только приглушает боль.

Станислав Голубенко