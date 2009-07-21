Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН заявляет, что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Дж.БАЙДЕН подчеркнул, что Украина должна сама избирать пути своей интеграции и сотрудничества с другими странами.

«Я четко заявил, что если вы желаете быть частью евроатлантической интеграции, мы это решительно будем поддерживать, мы не признаем, и - хочу это подчеркнуть – каких-либо сфер интересов, и никто не имеет права вам и другим государствам диктовать, приказывать, в какие союзы вы будете вступать, какие двусторонние отношения вы будете иметь», - сказал Дж.БАЙДЕН.

Он напомнил слова Президента США Барака ОБАМЫ, сказанные им в Москве, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и независимость Украины и ее право на собственный выбор.