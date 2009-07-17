Российский эксперт: «Набукко» - это газопровод в обход Украины

Директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО считает нелогичным одобрение Секретариатом Президента Украины соглашения по строительству газопровода «Набукко» в обход Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня, выступая на экспертном семинаре в Москве на тему: "Украина накануне выборов: политика и экономика. Влияние внешнего фактора", организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета.

«Если подарить Секретариату Президента Украины карту, на которой будет нарисован газопровод, он узнает, что «Набукко» - это газопровод в обход Украины», - сказал Е.МИНЧЕНКО

По его словам, строительство этого газопровода приведет к уменьшению транзитного потенциала Украины.

«Часть денег отдают кому-то, а Секретариат хлопает в ладоши», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». По указанному газопроводу природный газ будет поставляться в Европейский Союз. Проект "Набукко" оценивается в 7,9 млрд. долл. и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.

14 июля пресс-служба Президента Украины со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА сообщила, что Украина одобряет подписание соглашения по «Набукко» и заявляет о заинтересованности в участии в реализации проекта.

Как отметил А.ГОНЧАРУК, подписание этого Соглашения приведет к геополитическим подвижкам в регионе и позволит диверсифицировать маршруты снабжения не только для потребителей, но и для поставщиков энергоресурсов, в первую очередь, Азербайджанской Республики и Республики Туркменистан, а в перспективе – возможно, и других стран Каспийского и Ближневосточного регионов, что будет способствовать активизации торговли и стабилизации сразу нескольких регионов.

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, выступая сегодня в Кривом Роге, заметил, что для Украины реализация проекта “Набукко” не выгодна. "Это проект в обход Украины. Такой же проект, как «Северный поток». Тогда почему мы не поддерживаем «Северный поток», который строит Россия? Потому что это означает только одно – Украина теряет свои транзитные возможности», - отметил лидер «Фронта переменен». А.Яценюк считает неправильным «действовать по принципу, что все, что плохо для России - хорошо для Украины».