Яценюк: Украина должна остаться основным транзитером газа в ЕС

Украина должна остаться основным транзитером газа в Европейский Союз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявил журналистам в Кривом Роге, комментируя подписание международного многостороннего соглашения о строительстве газопровода «Набукко».

«Это очень хорошо, что в мире идет дискуссия и строятся проекты по диверсификации источников поставок газа. Если бы я баллотировался на пост президента Европейского Союза, я, наверняка, целиком и полностью исключительно лишь позитивно поддерживал бы этот проект», - отметил он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что для Украины реализация проекта “Набукко” не выгодна.

«Однако что означает это для Украины? Это проект в обход Украины. Такой же проект, как «Северный поток». Почему мы не поддерживаем «Северный поток», который строит Россия? Потому что это означает только одно – Украина теряет свои транзитные возможности», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК считает неправильным «действовать по принципу, что все, что плохое для России - хорошо для Украины».

«А этот проект сегодня ставит под вопрос украинские транзитные возможности. Поэтому для Украины самое важное – осознать, что мы должны сохранить за собой не только потенциал, но и возможность быть транзитером газа в ЕС», - подчеркнул он.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что он готов обеспечить транзит российского газа в Европу даже ценой отключения от газоснабжения украинского потребителя, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Украина, к большому сожалению, не имеет никаких межправительственных и межгосударственных договоренностей между Украиной и ЕС. И нам нужно готовиться к зимнему периоду. Я надеюсь на то, что вместе с нашими европейскими партнерами и россиянами, которые также являются нашими партнерами, мы обеспечим транзит газа в Европу. Но при этом, если на весах будет Украина или ЕС, то у меня на этих весах перевесит исключительно Украина», - отметил политик.