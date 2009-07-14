У Ющенко заинтересовались проектом «Набукко»

Украина одобрительно оценивает подписание соглашения по строительству газопровода «Набукко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА. (УНИАН: 13 июля Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». По указанному газопроводу природный газ будет поставляться в Европейский Союз).

Как отметил А.ГОНЧАРУК, подписание этого Соглашения приведет к геополитическим подвижкам в регионе и позволит диверсифицировать маршруты снабжения не только для потребителей, но и для поставщиков энергоресурсов, в первую очередь Азербайджанской Республики и Республики Туркменистан, а в перспективе – возможно, и других стран Каспийского и Ближневосточного регионов, что будет способствовать активизации торговли и стабилизации сразу нескольких регионов.

В Секретариате Президента считают, что соглашение свидетельствует о последовательности и серьезности намерений ЕС способствовать кооперации стран этих регионов на основании международных норм и стандартов. Именно поэтому Украина как государство - инициатор создания Каспийско-Черноморско-Балтийского энергетического пространства, в основу концепции которого положен принцип диверсификации путей и источников энергоснабжения и содействия свободному транзиту энергоносителей, одобрительно оценивает подписание Межправительственного соглашения по строительству газопровода «Набукко», подчеркнул А.ГОНЧАРУК.

Он отметил, что в условиях роста объемов потребления газа «Набукко» улучшит доступ европейских стран, в том числе Украины, к газовым ресурсам Каспийского региона. Потому Украина заявляет о своей заинтересованности принимать участие в реализации проекта «Набукко» на всех его этапах - от проектирования до эксплуатации, отметил заместитель главы Секретариата Президента. По его словам, реализация этого проекта и, в частности, участие в нем Украины будет способствовать экономическому и политическому развитию стран Каспийско-Черноморского региона и укреплению их сотрудничества с Евросоюзом.

А.ГОНЧАРУК также подчеркнул, что проект «Набукко», безусловно, существенно видоизменит региональную инфраструктуру транспортировки энергоносителей. “Строительство новой «газовой артерии» сделает процесс снабжения газа в Европу более прозрачным, создаст конкурентную среду на европейском рынке газа и снимет искусственно привнесенную в процесс торговли газом политическую составляющую, а также будет способствовать выработке принципиально новых подходов в отношениях между поставщиками, транзитерами и потребителями”, - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

В то же время Украина была и остается надежным транзитером и имеет значительный неиспользованный потенциал, способный удовлетворить растущие потребности европейских потребителей при относительно небольших инвестициях в модернизацию нашей газотранспортной системы, подчеркнул А.ГОНЧАРУК.