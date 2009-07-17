Памятник Ленину в Киеве отреставрируют на средства Компартии

В Киеве поврежденный националистами памятник В.Ленину отреставрируют за средства Коммунистической партии Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на распоряжение КГГА «О проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В.И. Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Шевченковском районе».

В соответствии с распоряжением, определить генеральные проектную и подрядные организации и обеспечить осуществление реставрационных работ должно Главное управление охраны культурного наследия КГГА.

Как сообщал УНИАН, 30 июня с.г. члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и задержаны 5 человек. Они объяснили свои действия тем, что в Украине не выполняется Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине», в котором, в частности, речь идет о «принятии в установленном порядке дополнительных мер по демонтажу памятников и памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий в Украине, а также по переименованию в установленном порядке населенных пунктов, улиц, площадей, переулков, проспектов, парков, скверов в населенных пунктах Украины, названия которых связаны с именами таких лиц».

Памятник В.Ленину был установлен на столичном бульваре Т.Шевченко и открыт 5 декабря 1946 года. Авторы памятника – скульптор С.Д.Меркуров, архитекторы – А.В.Власов и В.Д.Елизаров. Высота фигуры вождя 3,45 метра, она высечена из темно-красного полированного гранита.