Наша Украина вывезла мусор с Говерлы еще до подхода Ющенко

Во время восхождения на Говерлу будут соблюдены все нормы и правила безопасности. Об этом заявил заместитель Председателя Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Александр Ропотенко, сообщили в пресс-службе пресс-службе «Нашей Украины».

«Мы уже не первый раз поднимаемся на Говерлу и всегда прилагаем все усилия, чтобы пройти маршрут максимально корректно. При этом обязательно проводим уборку территории», - сказал Ропотенко.

Он напомнил, что в 2004 году подъем на Говерлу вообще был посвящен уборке горы. Тогда вместе с Ющенко на гору поднялись около 2 тысяч человек, которым были розданы полиэтиленовые пакеты для сбора мусора. Перед началом восхождения Ющенко обратился к участникам акции с призывом «Очистим Говерлу от мусора, а затем Украину - от грязи».

«Мы понимаем, что с нами будет идти большое количество людей, и на нас лежит большая ответственность. Поэтому перед завтрашним восхождением на Говерлу поднялась организованная нами передовая группа, которая убрала территорию на горе и у подножия. Мы вывезли три грузовика мусора!», - рассказал заместитель Председателя Центрисполкома «Нашей Украины».

«Во время завтрашнего подъема будут четко обозначены места стоянки, будут работать спасатели и волонтеры, а всем участникам восхождения проведут инструктаж и расскажут о нормах безопасности», - подчеркнул он.

«Кроме того, мы призываем всех участников взять с собой пакеты для мусора и убрать гору после себя, а также бережно относиться к окружающей природе», - цитирует Ропотенко Главред.

Как сообщал УНИАН, массовая уборка горы должна была состояться завтра, во время восхождения на Говерлу во главе с президентом Виктором Ющенко. «Каждый участник восхождения получит полиэтиленовый пакет и на обратном пути будет убирать мусор», - заявил сегодня председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. К этому губернатор добавил, что восхождение на Говерлу не является сугубо партийной акцией «Нашей Украины».