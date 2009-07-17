Ющенко собрал руководителей западноукраинских СМИ в «Синегоре»
Президент проводит круглый стол
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит круглый стол с представителями региональных средств массовой информации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча проходит в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.
В круглом столе принимают участие представители СМИ из восьми областей Западной Украины:
Волынской - газета «Волинь-нова», журнал «Волинська газета», Волынская ОГТРК;
Закарпатской - газеты «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатская ОГТРК «Тиса»;
Ивано-Франковской - газеты «Галичина», «Західний кур`єр», ОТВ «Галичина»;
Львовской - газеты «Новий погляд», «Високий замок», Львовская ОГТРК;
Тернопольской - газеты «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТВ Тернопольской ОГТРК;
Ривненской - газеты «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Ривненская ОГТРК;
Хмельницкой - газеты «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницкая ОГРТК «Подолье-центр»;
Черновицкой - газеты «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Черновцы» и другие.