Ющенко собрал руководителей западноукраинских СМИ в «Синегоре»

Президент проводит круглый стол

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит круглый стол с представителями региональных средств массовой информации. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча проходит в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. В круглом столе принимают участие представители СМИ из восьми областей Западной Украины: Волынской - газета «Волинь-нова», журнал «Волинська газета», Волынская ОГТРК; Закарпатской - газеты «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатская ОГТРК «Тиса»; Ивано-Франковской - газеты «Галичина», «Західний кур`єр», ОТВ «Галичина»; Львовской - газеты «Новий погляд», «Високий замок», Львовская ОГТРК; Тернопольской - газеты «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТВ Тернопольской ОГТРК; Ривненской - газеты «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Ривненская ОГТРК; Хмельницкой - газеты «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницкая ОГРТК «Подолье-центр»; Черновицкой - газеты «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Черновцы» и другие.

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