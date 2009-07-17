Ющенко собрал руководителей западноукраинских СМИ в «Синегоре»

14:59, 17 июля 2009
Политика
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Президент проводит круглый стол

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит круглый стол с представителями региональных средств массовой информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча проходит в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

В круглом столе принимают участие представители СМИ из восьми областей Западной Украины:

Волынской - газета «Волинь-нова», журнал «Волинська газета», Волынская ОГТРК;

Закарпатской - газеты «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатская ОГТРК «Тиса»;

Ивано-Франковской - газеты «Галичина», «Західний кур`єр», ОТВ «Галичина»;

Львовской - газеты «Новий погляд», «Високий замок», Львовская ОГТРК;

Тернопольской - газеты «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТВ Тернопольской ОГТРК;

Ривненской - газеты «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Ривненская ОГТРК;

Хмельницкой - газеты «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницкая ОГРТК «Подолье-центр»;

Черновицкой - газеты «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Черновцы» и другие.

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