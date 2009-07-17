Венецианская комиссия забраковала законопроект «О прокуратуре»

Венецианская комиссия признала несоответствующим европейским стандартам принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект “О прокуратуре”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, такая оценка содержится в предварительном заключении Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия) относительно проекта Закона Украины “О прокуратуре”, принятого Верховной Радой в первом чтении 14 апреля 2009 года.

По заключению Венецианской комиссии, этот законопроект “никак не предусматривает реформирования системы прокуратуры, сохранившейся в Украине в качестве наследства от советских времен”. “Напротив, это, скорее, – попытка сохранить status quo и положить конец реформам, начатым на основании положений Конституции Украины 1996 года”, - говорится в заключении, обнародованном 8 июля 2009 года, которое в дальнейшем будет вынесено на утверждение заседания Венецианской комиссии.

В частности, европейские эксперты отмечают, что ни одно из критических замечаний, сделанных Венецианской комиссией в предыдущих заключениях в 2001, 2004 и 2006 годах, в законопроекте не учтено.

“При этом, проект закона предлагает создать очень мощный, излишне централизованный орган, полномочия которого будут превышать полномочия органов прокуратуры, приемлемые в демократическом государстве”, - говорится в заключении.

По мнению европейских экспертов указанный законопроект должен быть отозван, поскольку его принятие не приблизит Украину к выполнению обязанностей и обязательств перед Советом Европы в части изменения роли и функций прокуратуры, трансформации этого института в орган, который будет отвечать европейским стандартам.

Венецианская комиссия также считает, что проведение реформирования прокуратуры в соответствии с обязанностями и обязательствами Украины перед Советом Европы нуждается, в первую очередь, в конституционных изменениях, в частности предложенных Президентом Украины.

Как сообщили в Министерстве юстиции, в мае 2009 года ведомство обратилось в Венецианскую комиссию с просьбой о проведении экспертизы проекта Закона Украины «О прокуратуре».

Необходимость экспертизы законопроекта мотивировалась неотложной необходимостью в реформировании органов прокуратуры Украины на основе стандартов Совета Европы, отмечают в Минюсте.