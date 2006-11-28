Жвания хочет лишить Ющенко должности

Давид ЖВАНИЯ, єкс-нашеукраинец и кум Президента Виктора ЮЩЕНКО в интервью “Украинской правде” заявил, что основной задачей, которая сегодня стоит перед политиками является написать новую Конституцию, которая превратит Украину в парламентскую республику, и... ликвидировать пост президента.

“Мы ликвидируем президентскую должность вместе с переходом в парламентскую республику!”, - сказал ЖВАНИЯ.

В качестве одной из причин своего неудовольствия действиями президента ЖВАНИЯ назвал события в Верховной Раде во время рассмотрения отчетов министров иностранных дел и обороны.

« Вспомните, что происходило в парламенте на прошлой сессионной неделе, когда заслушивали отчет Тарасюка и Гриценко? Это было не просто избиение двух министров! Это было избиение внешнего курса Украины, избиение евроинтеграции и движения Украины в НАТО!

Но наш президент в такой день не пришел в парламент!

Это было последней точкой… Я понял, что действия президента – это просто игра на уровне мелкого украинского политикума.

Исходя из этого, я считаю, что сегодня нельзя оставлять за институтом президента реализацию внешнего курса Украины».

На этом перечень претензий ЖВАНИИ к ЮЩЕНКО не закончился. «По Конституции президент обслуживает внешний курс страны. И во время выборов мы вкладывали в Виктора Ющенко все свои стремления!, - заявил «выходец» из Нашей Украины. - Мы говорили, что его основная задача – мобилизироваться и первый раз в истории придать Украине формы государства. То есть, чтобы у нас была своя внешняя политика.

А что получилось в конечном итоге? Виктор Андреевич Ющенко увлекся Батуриными, каменными бабами и объединением двух церквей – вместо того, чтобы заниматься геополитическими задачами евроинтеграции и вступления в НАТО, а также внутренними реформами».