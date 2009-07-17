Ющенко поздравил Меркель с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу МЕРКЕЛЬ с днем рождения.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО пожелал А.МЕРКЕЛЬ крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности. «Пусть Ваш профессионализм и богатый опыт и в дальнейшем служат для блага Германии и всех европейцев», - говорится в поздравлении главы Украинского государства.

Он подчеркнул, что “в Украине возлагают большие надежды на партнерские отношения с Германией, которая издавна является одним из важнейших политических и экономических партнеров нашего государства в Европе”.

В.ЮЩЕНКО также пожелал Федеральному канцлеру, а также дружественному немецкому народу мира, процветания и согласия.