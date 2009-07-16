Литвин закрыл сессию ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл четвертую сессию ВР шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале прозвучал гимн Украины.

В.ЛИТВИН напомнил, что в случае, если возникнет необходимость рассмотреть качественно важные вопросы, можно провести внеочередную сессию парламента.

Также председатель Верховной Рады Украины напомнил, что пятая сессия шестого созыва откроется во вторник, 1 сентября.