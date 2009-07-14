Депутаты покидают сессионный зал ВР

Народные депутаты Украины покидают сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, приблизительно в 19.20 в сессионный зал вошли лидеры фракций, и каждый непосредственно на месте провел совещания со своими политическими силами.

После этого депутаты начали собирать карточки для голосования и покидать сессионный зал, так и не дождавшись начала пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 должно было начаться внеочередное заседание ВР, однако депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.