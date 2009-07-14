Сразу после выборов Тимошенко вынесет на референдум свою Конституцию

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что сразу после президентских выборов ее команда будет инициировать проведение всеукраинского референдума по новой Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе торжественного собрания (съезда) по случаю 10-летия ВО «Батьківщина».

«Первое, что мы сделаем, - то, что нам не удалось в 2007 году, - это украинский референдум, который поставит один вопрос, – какой хочет видеть нашу страну народ – с президентской или с парламентской формой правления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если будет выбрана президентская форма, это значит, что не должно быть премьер-министра, и должна быть единая президентская команда, которая возьмет на себя всю ответственность. Если же будет выбрана парламентская, то должен быть сильный премьер, сильная исполнительная власть, сильное местное самоуправление, и тогда Президент будет иметь представительские функции, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«И мы проведем этот референдум, и мы проведем изменения в Конституцию, которые нами выстраданные, которые написаны нашей командой, и которые по-настоящему реформируют страну», - сказала она.