Яценюк: Украина должна начать глобальную инициативу

Украина должна начать и реализовать глобальную инициативу, касающуюся продовольственной безопасности мира, заявил народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, находясь в одном из сельскохозяйственных предприятий в Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина должна перехватить у России инициативу в создании продовольственного картеля, к которому также нужно присоединить и саму Россию, и Казахстан и другие страны.

По его словам, в 2005 году правительство Украины фактически «отобрало у крестьян прибыли, когда запретил экспорт». «Необходимо гарантировать внутреннюю продовольственную безопасность, а избыток экспортировать, потому что мы не имеем права выходить из наших рынков экспорта», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине фактически не функционирует аграрный рынок. «У нас есть две проблемы: первая – большие урожаи, вторая – малые урожаи», - добавил он. По его словам, все проблемы на аграрном рынке связаны с тем, что государство не исполняет своих обязанностей как ключевой агент на аграрном рынке, поскольку « она должна подставлять свое плечо и тогда, когда падает цена, и тогда, когда цена растет».

Лидер «Фронта перемен» убежден, что для управления сельскохозяйственным комплексом необходимо представлять реальный продовольственный баланс страны. «Сегодня его никто не знает, потому что как таковой статистики, сколько мы потребляем и производим, не существует», - добавил он.

Во время пребывания в Кировоградской области А.ЯЦЕНЮК принял участие в сборе урожая ячменя, управлял комбайном, общался с рабочими аграрного предприятия и отобедал на полевом стане. «Это очень тяжелый труд, и поэтому нужно, чтобы он достойно оплачивался», - отметил он.