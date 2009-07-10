Литвин предлагает Раде сократить президентскую гонку до 90 дней

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», автором которого является председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Данный законопроект размещен на официальном сайте парламента.

Законопроект предусматривает сокращение срока проведения выборов Президента Украины со 120 до 90 дней.

Кроме того, предлагаются изменения, направленные на коррекцию сроков осуществления тех или иных избирательных процедур. В частности, предусмотрено, что решение об образовании территориальных избирательных округов принимает Центральная избирательная комиссия не позднее, чем за восемьдесят три дня (в действующем законе - не позднее, чем за сто десять дней) до дня выборов