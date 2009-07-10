Литвин нашел болезненный, но самый лучший выход из ситуации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодня существует определенная вероятность срыва президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на брифинге.

Он отметил, что сегодня предпринимаются попытки довести ситуацию до банкротства, дискредитировать законодательный орган и «поставить вопрос о целесообразности проведения выборов».

«Вполне вероятно, что есть опасения, что президентские выборы могут вообще не состояться, а если и состоятся, то их перспективы не такие прозрачные и не такие обнадеживающие, как об этом сегодня говорят», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что тот, кто сегодня говорит о том, что имеет наибольшие шансы на победу на президентских выборах, прекрасно понимает, что этих шансов нет.

По словам В.ЛИТВИНА, если события и дальше будут так развиваться, нет никаких гарантий, что закон о выборах Президента, изменения к которому сейчас готовятся, будет четким и понятным.

Он отметил, что если нет желание к конструктивному сотрудничеству, всем необходимо договориться о принятии изменений к закону о выборах Президента, изменений к избирательному законодательству о выборах в парламент и принять политическое решение о проведении одновременных досрочных выборов главы государства и парламента.

«Я убежден, что это будет болезненный, но самый лучший выход из ситуации. Все другое - это действия похоронной команды для Украины», - добавил В.ЛИТВИН.