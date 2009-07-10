Дыра в бюджете Киева может достичь пяти миллиардов?

C начала 2009 года общее недовыполнение доходной части столичного бюджета превысило 3,2 миллиарда гривен. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский в интервью журналистам.

«С такими темпами на конец года мы будем иметь общий дефицит не меньше 5 миллиардов гривен», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, такая ситуация с недовыполнением доходной части бюджета в очередной раз свидетельствует о халатности и непрофессионализме столичной власти. Это же удостоверяет и отчет о бюджете-2008, который политик назвал провальным.

Отсутствие выводов независимого аудита делает невозможным принятие отчета о выполнении столичного бюджета за 2008 год.

«Бюджет не кризисного, а в финансово успешного 2008 года не выполнен на миллиарды гривен. Недофинансирование по медицине – 300 миллионов гривен, по программам социальной защиты и соцобеспечения – 415 миллионов, долги по ЖКГ – 460 миллионов гривен», – подчеркнул депутат.

Дмитрий Андриевский требует проведения независимого аудита бюджета и жесткой оценки – и кадровой в том числе – относительно тех, кто провалил выполнение бюджета-2008.

«Без выводов независимого аудита отчет о бюджете-2008 – филькина грамота. Ведь согласно с частью 4 статьи 80 Бюджетного кодекса и Регламентом Киеврады, выводы независимого аудита являются обязательным условием принятия отчета о выполнении бюджета. Такие выводы относительно бюджета-2008 депутатам предоставленные не были», – сообщил оппозиционный депутат.