Богатырева нашла общую черту у Ющенко и Януковича

Секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что у нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО сохраняется шанс на победу на президентских выборах.

Об этом она сказала в интервью журналу «Профиль».

«В условиях существующего кризиса и капитальной потери доверия всеми политическими лидерами у Президента ЮЩЕНКО сохраняется потенциальный ресурс на победу»,- сказала она.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, для этого нужны решительные действия его команды и прагматичный план обновления государства. «Нужно стать лидером для избирателей всей страны. Виктор ЮЩЕНКО именно тот политик, который может это сделать», - добавила она.

Отвечая на вопрос, есть ли общие черты у В.ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, секретарь СНБО отметила, что оба они - «сильные политики, однако совершенно разные и весьма индивидуальные, в том числе и в отношениях с подчиненными».

Р.БОГАТЫРЕВА допускает, что раньше они могли быть антагонистами, но сейчас национальный интерес привел их к линии многих компромиссов, от которых может зависеть судьба страны. «Я думаю, что союз во власти между ними может быть достаточно эффективен и способен к решению задачи «восток и запад вместе», - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, приемлем ли вариант женщины-политика во главе Украины, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что мир устал от агрессии, войн и необоснованных амбиций, претензий воинственных мужей. По ее словам, мир отказывается от политики силы и желает политики компромиссов. «Последняя дает мир, стабильность и высокое качество жизни. Вместе с тем, я думаю, что если женщина станет во главе Украинской державы, то это будет подлинная революция», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА также считает, что в Украине невозможна преемственность по российскому образцу. «Невозможна. Это очевидно и не требует дискуссий», - добавила она.