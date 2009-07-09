Регионалы говорят, что ВР ни сегодня, ни завтра работать не будет

По состоянию на 16.10 сегодня пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Партии регионов продолжают блокировать работу парламента.

При этом в сессионном зале находятся депутаты и других фракций.

В разговоре с журналистами первый заместитель лидера фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ высказал мнение, что ни сегодня, ни завтра парламент не возобновит свою работу.

Он также не исключил, что завтра сессия ВР, несмотря на раньше утвержденный календарный план, не будет закрыта. «Но я не исключаю, что эта сессия будет закрыта в первый день следующей сессии», - сказал он.

Несмотря на то, что заседания нет, народные депутаты пока остаются в парламенте.

Как сообщал УНИАН, работа ВР парализована уже вторую неделю. Партия регионов блокирует парламент с требованием принять закон об увеличении размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Договориться на Согласительном совете лидерам фракций не удавалось.