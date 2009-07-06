Тимошенко предлагает идти ва-банк

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Государственный бюджет на 2010 год, который правительство разработает на основе норм принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс, будет подписан, если не действующим Президентом, то новоизбранным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании Ассоциации малых городов Украины.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду, что Президент все же подпишет Бюджетный кодекс, и призвала мэров малых городов обратиться к главе государства с просьбой подписать документ.

«Президент не чувствует сегодня вашей воли, ни вашего желания. Заявления ему не читают, информацию с сайтов ему не передают, я в этом уверена. И тут важно, чтобы вы большой командой просто попросились на прием к Президенту и рассказали, что-то должно остаться за политикой… У меня к вам просьба. Осталось 3-4 дня до того, как Президент или подпишет, или воспользуется правом вето. Объединитесь, идите на прием, идите большими командами, чтобы Президент услышал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет документ, то Верховной Раде необходимо будет попытаться преодолеть вето, и для этого необходимо будет договариваться с депутатами от Партии регионов, у которых на сегодняшний день «золотая акция» по решению данного вопроса.

При этом премьер отметила, что если изменения в Бюджетный кодекс все же не удастся ввести в действие в этом году, то в следующем эти документы обязательно будут подписаны новым Президентом.

«Я считаю, нужно здесь идти ва-банк, и не отступать от того бюджета, который мы с вами хотим видеть по новому Бюджетному кодексу на 2010 год, и даже если он не будет принят до нового года, тогда набраться мужества и один месяц – январь – пожить по определенной процедуре, которая может быть даже без бюджета будет применена, но после президентских выборов, которые, слава Богу закончатся в конце января, подписать одновременно и бюджет и Бюджетный кодекс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что уже 5 сентября правительство ознакомит органы местной власти и мэров городов с вариантом проекта бюджета на 2010 год, разработанным на базе измененного Бюджетного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.