Тимошенко поблагодарила пилота за мастерскую аварийную посадку (видео)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила командира и экипаж самолета Ту-154, который выполнял рейс Симферополь - Санкт-Петербург, за мастерство и осуществление аварийной посадки самолета с поломанным шасси.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства, Ю.ТИМОШЕНКО все время держала под контролем ситуацию с посадкой самолета Ту-154, который вылетел из Симферополя и не мог продолжать рейс из-за поломки шасси.

В 14:02 самолет Ту-154, выполнявший рейс Симферополь – Санкт-Петербург, вылетел из аэропорта Симферополя, однако с первых минут полета выяснилось, что стойка шасси не складывается. Командир российского экипажа Сергей БОГАТОВ решил, что самолет не будет осуществлять рейс в Санкт-Петербург, а выработает горючее в воздухе и совершит посадку в аэропорту Симферополя.

Полтора часа самолет с 92-мя пассажирами (в том числе 4 ребенка) и 11 членами экипажа был вынужден находиться в воздухе. В 16:06 благодаря мастерству пилота и координации служб аэропорта Симферополя самолет осуществил посадку без осложнений. Самолет не поврежден, пассажиры и члены экипажа чувствуют себя нормально. Посадка осуществлялась на взлетную полосу, залитую пеной.

Ю.ТИМОШЕНКО по телефону поблагодарила С.БОГАТОВА и весь экипаж за мастерство и преданность делу.

«Я горжусь профессиональными качествами - Вашими и Вашего экипажа, выдержкой и способностью мгновенно принимать ответственные решения. Все время, пока Ваш самолет с 92 пассажирами находился в воздухе, я молилась Богу, чтобы все прошло без осложнений. Я могу лишь представить, что пережили люди, находившиеся в этом самолете. Но на земле все необходимые службы были готовы к любому сценарию развития событий», - отметила премьер-министр.

Она поблагодарила министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимира ШАНДРУ, работников крымского МЧС и работников Симферопольского аэропорта, которые мгновенно отреагировали на внештатную ситуацию.

«Сегодня я опять убедилась в том, что в нашей стране очень много героев, которые могут рисковать собственной жизнью ради спасения других. Они об этом не говорят с экранов телевизоров, как это делают ежедневно политики – о ежедневных подвигах героев, которые ходят с нами рядом, знают немногие. Но они есть и приносят значительно больше пользы людям, чем некоторые политические деятели. Они ежедневно делают нашу Родину сильнее. Всем Вам спасибо за самоотверженный труд, и я верю, что с такими людьми наша страна будет сильнее», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

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