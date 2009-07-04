Подброшенная в мечеть свинья вызвала массовые беспорядки

Туша свиньи, подброшенная в строящуюся мечеть в индийском городе Майсур, стала причиной массовых беспорядков. Об этом сообщает CNN.

Местные мусульмане обвинили в диверсии индуистов. В результате на улицах города начались драки. В ходе беспорядков погибли три человека и были ранены более десяти человек. По данным BBC News, двое погибших были убиты в драке, а еще одного застрелили полицейские.

Полиция разогнала участников беспорядков с помощью стрельбы, слезоточивого газа и бамбуковых палок. Во избежание повторения столкновений в городе введен комендантский час. Как сообщает CNN, жителям Майсура временно запретили собираться на улице группами более пяти человек.

Майсур расположен в штате Карнатака, которым правит националистическая индуистская партия "Bharatiya Janata". По информации BBC News, радикальная индуистская группировка "Bajrang Dal" за 2008 год осквернила более 20 культовых сооружений штата.

Лента.ру