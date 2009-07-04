Подброшенная в мечеть свинья вызвала массовые беспорядки

01:22, 04 июля 2009
Политика
2344 0

Погибли три человека

India, Karnataka, MysoreТуша свиньи, подброшенная в строящуюся мечеть в индийском городе Майсур, стала причиной массовых беспорядков. Об этом сообщает CNN.

Местные мусульмане обвинили в диверсии индуистов. В результате на улицах города начались драки. В ходе беспорядков погибли три человека и были ранены более десяти человек. По данным BBC News, двое погибших были убиты в драке, а еще одного застрелили полицейские.

Полиция разогнала участников беспорядков с помощью стрельбы, слезоточивого газа и бамбуковых палок. Во избежание повторения столкновений в городе введен комендантский час. Как сообщает CNN, жителям Майсура временно запретили собираться на улице группами более пяти человек.

Майсур расположен в штате Карнатака, которым правит националистическая индуистская партия "Bharatiya Janata". По информации BBC News, радикальная индуистская группировка "Bajrang Dal" за 2008 год осквернила более 20 культовых сооружений штата.

Лента.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter