Кто больше проиграет на выборах - Ющенко, Янукович или Тимошенко?

Проведение в Украине внеочередных парламентских выборов в ситуации, когда правительство работает в условиях противодействия как президентской вертикали власти, так и оппозиции, может усилить кризисные явления в экономике.

Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

В частности, по его мнению, тотальные перевыборы приведут, как минимум, к дестабилизации социально-политической ситуации, а, как максимум, – к хаосу.

«Принято считать, что главным инициатором перевыборов выступает Президент Виктор ЮЩЕНКО, стремящийся сохранить остатки своего влияния путем создания незначительной, но собственной фракции в обновленном парламенте. В то же время, переход В.ЮЩЕНКО в парламент с влиянием, не позволяющим ему претендовать на какие-либо серьезные позиции в стране, станет началом смены политической модели коммуникации. В этом случае, вероятнее всего, утвердится двухпартийная модель. Однако цена этого будет крайне высокой – страна окажется без легитимной, ответственной власти. И в этой связи еще не известно, кто больше пострадает в избирательной кампании – команда В.ЮЩЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, лидеры общественных симпатий, кандидаты на пост Президента, которые ведут страну к хаосу, могут создать прецедент делегитимизации вновь избранной власти. В частности, по его словам, и лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ, и лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, «подталкивая страну к тотальным перевыборам, обрекают общество на идеологический нигилизм».

«Цена победы на таких выборах настолько высока, что будут оправданы любые, даже самые деструктивные технологии. Это неминуемо приведет к падению мотивации и доверия к политическим институтам. А значит, любой победитель как президентских, так и парламентских выборов получит самую низкую степень легитимизации власти», - отмечает замдиректора АМС.