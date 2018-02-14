Тимошенко рассказала об участии "Батькивщины" в разработке стратегии возвращения мира в Украину

Лидер "Батькивщины" также сообщила, что провела ряд переговоров относительно создания глобального фонда восстановления и развития оккупированных территорий после их освобождения.

«Батькивщина» является участником разработки новой мировой концепции возвращения мира в Украину.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко сообщила в прямом эфире телеканала «NewsOne».

Она также отметила, что именно отработке нового пути установления мира в Украине была посвящена ее поездка в США.

«Сегодня все политики глобального уровня понимают, что, к сожалению, за три с половиной года существования Минских договоренностей не был найден путь к миру. Минские договоренности не дали пути решения военного конфликта на Востоке Украины, не остановили войну России против Украины», – сказала она и напомнила, что сегодня как раз три года со дня подписания Минска-2.

По словам лидера партии, сейчас в мире среди стран-партнеров Украины обсуждается новая стратегия мира «и команда «Батькивщины» участвует в обсуждении этой стратегии».

Юлия Тимошенко рассказала, что эта новая стратегия возвращения мира в Украину связана с введением Международной миротворческой миссии ООН, введением Международной гражданской администрации.

К тому же, как отметила парламентарий, существует много нюансов, которые требуют подробного обсуждения, в частности, будет ли миротворческая миссия иметь влияние со стороны РФ, будет ли она установлена на границе между Украиной и Россией, либо будет на линии разграничения.

Лидер «Батькивщины» отметила, что предусматривается три этапа реализации нового плана возвращения мира в Украину.

«Первый этап – Международная миротворческая миссия ООН, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения всего на несколько недель и позволит демилитаризировать территорию. После этого предлагается вторым этапом ввести международную гражданскую администрацию, которая возьмет под свой контроль всю систему управления на оккупированной территории и установит действие украинских законов. На третьем этапе предусматривается перевод международных миротворческих сил на границу между Украиной и Россией – таким образом фиксируется мир, демилитаризация территории, введение в действия украинских законов и возвращение к мирной жизни оккупированных территорий», – пояснила она.

К тому же, по словам Тимошенко, все это вопросы недель, а не лет.

Кроме того, лидер партии отметила, что с целью достижения взаимопонимания между всеми сторонами относительно поэтапного урегулирования конфликта на Востоке Украины и прекращения войны против Украины нужно принять одну Резолюцию ООН и исключить возможность внесения изменений в такой документ.

«Мы верим в то, что это может быть дорога к миру. И наша команда «Батькивщины» будет делать все для того, чтобы этот план мог реализоваться и чтобы Украина возобновила свою целостность на Востоке Украины, чтобы был установлен реальный мир, а не иллюзия мира», – заявила она и добавила, что вопрос возвращения Крыма также должен оставаться в повестке дня мирового сообщества.

Юлия Тимошенко также сообщила, что провела ряд переговоров относительно создания глобального фонда восстановления и развития оккупированных территорий после их освобождения – восстановить жизнь, создать тысячи рабочих мест, вернуть Донбасс к нормальной жизни и заложить основу для его будущего.

Она убеждена, что план мирного урегулирования станет возможен и будет осуществлен, когда на войне перестанут зарабатывать: «Нам нельзя допустить, чтобы миллиарды, которые зарабатывают на войне, останавливали процесс установления мира».