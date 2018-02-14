В Кремле подтвердили разговор Порошенко и Путина: обсуждали обмен заключенными и катастрофу Ан-148

Также лидеры стран говорили о необходимости выполнения Минских договоренностей.

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, позавчера (12 февраля – УНИАН) был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, говорил о готовности взаимодействовать по линии производителя и выяснения причин авиакатастрофы», - сказал Песков.

По его словам, также упоминалась тема необходимости начатого до Нового года обмена удерживаемыми лицами. Песков подчеркнул, что президенты «детально остановились на этой теме».

Он также добавил, что отмечалась необходимость выполнения Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, ранее на сайте издания ZN.UA со ссылкой на источник появилась информация о том, что 12 февраля Порошенко провел телефонный разговор с Путиным. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны по случаю третьей годовщины подписания Минских договоренностей.

Факт разговора лидеров двух стран изданию подтвердили в пресс-службе Администрации президента Украины. «Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками», - сказали в АП.