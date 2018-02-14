Порошенко позвонил Путину по случаю годовщины Минских соглашений - СМИ

Беседа Порошенко и Путина была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны.

Во вторник, 13 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны.

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Поводом для нее стала третья годовщина подписания вторых Минских договоренностей.

В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали седующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене".

"Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками", - добавили в АП.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.