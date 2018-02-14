Южная Корея оплатит счета КНДР за участие в зимней Олимпиаде-2018

10:21, 14 февраля 2018
Политика
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Северокорейские болельщицы / REUTERS

Как сообщает Yonhap, на олимпийские счета Пхеньяна будет выделено 2,64 миллиона долларов США из государственного бюджета.

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Фонд покроет расходы на сотни северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.

"Он (фонд – ред.) направлен на оказание финансовой поддержки визита южнокорейской делегации в Южную Корею и проведение проектов культурного сотрудничества (между Севером и Югом)", - сказано в сообщении Министерства объединения.

Вопрос о финансировании участия КНДР Параолимпийских играх в марте будет решен на отдельном заседании совета.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан-2018#КНДР на Олимпиаде-2018