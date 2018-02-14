Южная Корея оплатит счета КНДР за участие в зимней Олимпиаде-2018
10:21, 14 февраля 2018Политика
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КНДР покроет расходы на северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.
Северокорейские болельщицы / REUTERS
Южная Корея в среду одобрила план использования государственного фонда для поддержки участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Как сообщает Yonhap, на олимпийские счета Пхеньяна будет выделено 2,64 миллиона долларов США из государственного бюджета.
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Фонд покроет расходы на сотни северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.
"Он (фонд – ред.) направлен на оказание финансовой поддержки визита южнокорейской делегации в Южную Корею и проведение проектов культурного сотрудничества (между Севером и Югом)", - сказано в сообщении Министерства объединения.
Вопрос о финансировании участия КНДР Параолимпийских играх в марте будет решен на отдельном заседании совета.
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