Южная Корея оплатит счета КНДР за участие в зимней Олимпиаде-2018

КНДР покроет расходы на северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.

Южная Корея в среду одобрила план использования государственного фонда для поддержки участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщает Yonhap, на олимпийские счета Пхеньяна будет выделено 2,64 миллиона долларов США из государственного бюджета.

Читайте такжеСША готовы к переговорам с КНДР

Фонд покроет расходы на сотни северокорейских исполнителей, болельщиков и членов демонстрационной команды тхэквондо.

"Он (фонд – ред.) направлен на оказание финансовой поддержки визита южнокорейской делегации в Южную Корею и проведение проектов культурного сотрудничества (между Севером и Югом)", - сказано в сообщении Министерства объединения.

Вопрос о финансировании участия КНДР Параолимпийских играх в марте будет решен на отдельном заседании совета.